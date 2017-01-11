В Грузии археологи обнаружили античное городище

Об этом сообщает Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.

Как отмечается, археологические находки были найдены в крае Кахети (восток Грузии) на берегу реки Иври на северо-востоке позвоночника Коцахура. Кроме того, городище расположено на территории 2,5 гектара. По данным ведомства, "древнее поселение было построено из сырцового кирпича".

"Городище разрушено до основания и сейчас можно различить только его контуры", - гласит сообщение.

В свою очередь, толщина стен бывших домов в поселении колеблется от 1 до 1,2 метров, некоторые строения имели прямоугольную форму, другие - округлую. Также на стенах видны следы сильного пожара, а также остатки глиняной штукатурки. При осмотре городища были обнаружены фрагменты расписанного красной краской посуды, а также точильные камни.

Отметим, что обнаруженный недалеко от античного городища курган достигает 20 метров в высоту. Его диаметр составляет 115 метров.

"Масштаб обнаруженного кургана превышает размеры всех ранее изученных курганов на территории Грузии", - отмечают в Национальном агентстве охраны культурного наследия.

Добавим, что археологические работы на городище и кургане продолжатся в этом году. К ним планируется также привлечь зарубежных специалистов.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в китайской провинции Хунань археологи обнаружили гробницу возрастом более 1,4 тыс. лет с изображениями двух женщин.