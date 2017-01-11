В Днепре районный военный комиссар попался на взятке

Чиновники попались на взятке. Как сообщила пресс-служба СБУ, вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тысяч гривен.

За это взяточники обещали выдать документы с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия. Оперативники задержали чиновников во время получения неправомерной выгоды.

Полиция открыла против задержанных уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудник Верхнеднепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской област попался на взятке. Лейтенант полиции требовал от участника аварии семь тысяч гривен за непривлечение его к ответственности.