09:15 11.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре районный военный комиссар попался на взятке

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой во вторник, 10 января, задержала комиссара и главного специалиста одного из районных военных комиссариатов Днепра.

В Днепре районный военный комиссар попался на взятке

Чиновники попались на взятке. Как сообщила пресс-служба СБУ, вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тысяч гривен.

За это взяточники обещали выдать документы с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия. Оперативники задержали чиновников во время получения неправомерной выгоды.

Полиция открыла против задержанных уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудник Верхнеднепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской област попался на взятке. Лейтенант полиции требовал от участника аварии семь тысяч гривен за непривлечение его к ответственности.


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