17:30 11.01.2017 | Общество | Новости
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В Брюсселе состоятся "Дни украинского кино"

В Брюсселе 20-го января стартуют "Дни украинского кино". 

В Брюсселе состоятся

Об этом передали в пресс-службе Госкино. Откроет данный фестиваль немая лента Александра Довженко под названием "Земля" - в сопровождении живой музыки от украинской группы "ДахаБраха". Более этого, в Брюсселе представят четыре новых кинокартины из Украины, что были отмечены международными наградами.

Отмечается также, что концепция Дней кино 2017 г. - это исследование границ. Фильмы поведают о границах между нациями, пролегающих как в пространстве, так и в плоскости ценностей. Будут представлены "Украинские шерифы" и "Мариуполис" - документальные ленты, снятые в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине прошел фестиваль – "Новое немецкое кино".


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