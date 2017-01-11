В Брюсселе состоятся "Дни украинского кино"

Об этом передали в пресс-службе Госкино. Откроет данный фестиваль немая лента Александра Довженко под названием "Земля" - в сопровождении живой музыки от украинской группы "ДахаБраха". Более этого, в Брюсселе представят четыре новых кинокартины из Украины, что были отмечены международными наградами.

Отмечается также, что концепция Дней кино 2017 г. - это исследование границ. Фильмы поведают о границах между нациями, пролегающих как в пространстве, так и в плоскости ценностей. Будут представлены "Украинские шерифы" и "Мариуполис" - документальные ленты, снятые в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине прошел фестиваль – "Новое немецкое кино".