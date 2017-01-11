Украина готова к обмену 228 террористов на 48 украинских граждан – СБУ

Речь – о гражданах, которые сейчас находятся в плену на оккупированных территориях. Об этом рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам – уже выступили с инициативой, что готовы отдать 228 человек, чтобы забрать 48. Это - беспрецедентное предложение – отметил Тандит.

Он также напомнил, что до этого Украина отдала террористам 15 человек, среди которых шесть женщин и есть открытые списки. Тандит уточнил, что списки задержанных террористов украинской стороной получает и от ОРДЛО. В списках этих сотни граждан - уточнил он.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре "ДНР" передала Украине двух пленных.