19:43 11.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157682:mysnichenko

Украина готова к обмену 228 террористов на 48 украинских граждан – СБУ

Украина готова к обмену 228 боевиков на 48 граждан Украины.

Украина готова к обмену 228 террористов на 48 украинских граждан – СБУ

Речь – о гражданах, которые сейчас находятся в плену на оккупированных территориях. Об этом рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам – уже выступили с инициативой, что готовы отдать 228 человек, чтобы забрать 48. Это - беспрецедентное предложение – отметил Тандит.

Он также напомнил, что до этого Украина отдала террористам 15 человек, среди которых шесть женщин и есть открытые списки. Тандит уточнил, что списки задержанных террористов украинской стороной получает и от ОРДЛО. В списках этих сотни граждан - уточнил он.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре "ДНР" передала Украине двух пленных.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив