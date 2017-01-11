11:15 11.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Центр Одессы остался без света

Центр Одессы в среду утром, 11 января остался без света.

Центр Одессы остался без света

Частично обесточены несколько домов по улицам Балковской, Спиридоновской, Пантелеймоновской, Пироговской, Французскому бульвару и проспекту Шевченко. Как сообщают местные одесские СМИ, ссылаясь на информацию "Одессаоблэнерго", Центральная районная электрическая сеть произвела десять аварийных отключений.

В частности, без электричества также осталось и здание областной государственной администрации по адресу проспект Шевченко, 4.

В ведомстве пообещали устранить аварию до пяти часов вечера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области из-за новых снегопадов вновь запретили движение транспорта. Начиная с полуночи и до девяти часов утра среды, 11 января, закрыто движение всех видов транспорта.


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