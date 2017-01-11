ТОП-3 лучших идеи для празднования Нового года в Киеве

Если верить примете, новогодняя ночь задает тон грядущему году. Приятных сюрпризов и волшебства от зимних праздников ожидают даже те, кто не склонен к суевериям.

Чтобы устроить настоящую новогоднюю сказку, лучше снять дом в Киеве в аренду на Новый год. В нем легко организовать веселый маскарад или романтическую вечеринку у камина. За основу праздника можно взять одну из самых актуальных в этом году идей.

Новогодний квест

В программу праздника можно включить 1–2 квеста, не более. Один или оба лучше связать с новогодней тематикой: символом приходящего года огненным Петухом, новогодними персонажами. Выбирая сценарий, ориентируйтесь на возраст, вкусы и интересы приглашенных.

Заблаговременно нужно написать сценарий и распределить роли, подготовить костюмы, аксессуары для участников, необходимый реквизит и обязательно - призы. До начала вечеринки посвящать гостей в тонкости программы необязательно: пусть это станет веселым сюрпризом.

Гавайская вечеринка

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Обязательные атрибуты новогодней вечеринки в гавайском стиле - украшения из цветов и ленточек. Особенно экстравагантно они смотрятся на новогодней елке. В меню входят тропические фрукты и коктейли. Приготовление оригинальных алкогольных напитков можно поручить бармену-профессионалу или подготовиться самостоятельно.

Резиденция Деда Мороза

Как вариант - Святого Николая, Санта-Клауса, Снегурочки. Хозяином праздника может стать любой новогодний персонаж. Его роль можно поручить кому-то из гостей, пригласить профессионального ведущего или актера. Нужно позаботиться о соответствующем антураже. Главный герой должен быть обязательно в костюме со всеми атрибутами: Дед Мороз - с посохом и мешком, Санта-Клаус - с импровизированными оленями.

Собственно "резиденцией" может быть отдельная комната в доме или уголок в гостиной. Эту зону нужно выделить яркими новогодними украшениями, искусственным снегом, поставить в ней елку, свечи. Можно "поселить" новогоднего персонажа в беседке или на террасе.

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