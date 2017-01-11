Наливайчено VS Бик. Найти предателя

Это было золотое время для новой власти – громкие обвинения следовали одно за другим и никто особенно не придирался не то что к юридической точности формулировок, но и к их сообразности здравому смыслу.

Так, например, Валентин Наливайченко назвал главными подозреваемыми в деле о расстреле участников евромайдана тогдашних руководителей СБУ и сообщил, что против руководителей департаментов, " которые организовали и совершили расстрел активистов на Майдане", открыты уголовные производства. " Именно такие генералы и были причастны к тому, что якобы взорвалось в один день. На самом деле, это агентура, это вербовки, оружие и диверсии, которые годами готовились против Украины", заявил Наливайченко, когда в ноябре 2014 года был арестован бывший глава контрразведки генерал-майор Владимир Бик.

Где искать "годы подготовки"?

Агентура, вербовка, оружие и диверсии, которые годами готовились против Украины – господин Наливайченко знает, о чем говорит. Только вот на роль "главных злодеев" руководство СБУ того периода явно не подходит. Никак не мог "годами готовить" диверсии Александр Якименко, который председателем СБУ менее года – с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года, или генерал-майор Владимир Бик, возглавивший Департамент контрразведки СБУ лишь 5 февраля 2014 года. Да и незачем им было такой подготовкой заниматься – их вполне устраивал конституционный строй и законы Украины.

Но в Украине, действительно, были силы, которые стремились перестроить государство по иным лекалам. Правда, ни разу без вмешательства сторонних сил получить на это мандат от народа Украины на выборах им не удавалось. Но брезгливостью к средствам они не особенно отличались, считая, что победителей не судят.

К представителям таких сил относится, например, сам Валентин Наливайченко. После неоднократных попыток договориться с регионалами и лично с тогда еще кандидатом в Президенты Януковичем В.Ф., и, как следствие отставки с поста председателя СБУ в 2010 году он объявил о начале собственной общественно-политической деятельности и представил гражданскую инициативу "Обновление страны" – координационный центр патриотических сил. Заявленная цель – "согласование между проукраинскими партиями выдвижения в мажоритарных округах" и "предоставление новым патриотическим организациям возможности принимать участие в выборах по спискам партнеров". Со временем слово "выборы" из риторики координатора патриотических сил выпало. Оно было заменено на слово "действие".

Часть патриотических организаций были созданы давно и не раз входили в противоречие с законами Украины. Так 16 ноября 1998 года определением Львовского областного суда "Тризуб" признан незаконным военизированным формированием, подлежащим ликвидации. 23 февраля 1999 года Верховный суд, отправил это решение на доследование. Сведений о том, чем закончилось доследование, в СМИ не поступало, зато по странной случайности "Тризуб" вдруг выступил в поддержку Леонида Кучмы на выборах-1999, мотивируя это необходимостью противостоять коммунистической угрозе, персонализированной в виде Петра Симоненко, тогда – главное соперника Кучмы.

Свои планы на использование политически подвижного "Тризуба" были, очевидно, и у Наливайченко. В июле 2012 года он встретился с представителями организации в тренировочном лагере ВО "Тризуба" на территории церковного комплекса УГКЦ Зарваница. Анонсируя выступление "справжнього українського екс-глави СБУ", один из командиров "Тризуба" сообщил, что Наливайченко "вже рік часу активно працює з нашою організацією". А бывший глава СБУ внушал молодым людям, что "ми живемо в темні часи, часи зневіри, часи фактичної окупації України, ми розуміємо, що можна і треба протиставити окупантові. Окупантові можна протиставити тільки силу – силу власного духу, силу власної віри, власну державницьку позицію, але згуртовану, організовану, здатну для дії". Наливайченко призывал молодежь показать, что она умеет объединяться для совместных действий "поза партійним форматом, поза партіями".

Еще через год "координации" уже Дмитрий Ярош, руководитель "Тризуба", помощник народного депутата Украины Валентина Наливайченко, сообщает соратникам: "наступають ті часи, коли ми будемо вести не просто розмови, пропагандівні акції про національну революцію. Наступають часи, які будуть кувати історію, карбувати крок нашого народу в бутті української нації… Ми ж з вами маємо всі шанси відзначитись не тільки для цього, а й для майбутніх поколінь воєю жертовною боротьбою, підготовкою і проведенням національнох українськох революції". Господин Ярош правоохранительные органы называет "силовими структурами режиму внутрішньої окупації", сообщает, что часть членов "Тризуба" не смогла добраться до Зарваницы и находится "в містах постійної дислокації своїх загонів", призывает "до гартування членства і духовного, і фізичного, бо найближчим часом, я підкреслюю, найближчим, можливо в цей рік, можливо в наступний, ваш досвід, ваша дисципліна, ваша згуртованість, ваша цілеспрямованість буде потрібна для нашого народу".

Так, собственно, и происходила вербовка и подготовка диверсий против государственного строя Украины. В дальнейшем "Правый сектор", частью которого стал "Тризуб", воспользуется своим опытом и сплоченностью в схватках с правоохранителями. 27 января 2014 года на пресс-конференции в еще несгоревшем Доме профсоюзов, "Правый Сектор" взял на себя ответственность за силовые акции на ул. Грушевского. Пан Ярош заявил о готовности "вести Революцию" взамен боязливых оппозиционных лидеров.

"Правый сектор" сумел навязать свою повестку дня лидерам парламентской оппозиции, вынудить их взять власть не путем политических договоренностей, а что называется "на крови". 30 января милиция, ссылаясь на видеопризнание активиста, заявила, что боевики ПС имели огнестрельное оружие, которое было по частям принесено в батонах хлеба. 31 января Правый сектор и ветераны-афганцы заявили о желании выступить третьей стороной в переговорах власти и оппозиции до 4 февраля. В противном случае ПС оставляет за собой право на "самостоятельные адекватные действия, которые могут выходить за конституционные рамки".

Понятно, что изучение этих и подобных материалов принесло бы гораздо больше пользы для установления истинных виновников в гибели людей на майдане, в болезненной реакции на события в Киеве Крыма и Донбасса, чем просмотр роликов, ссылки на которые генерал-майор Бик якобы передавал ФСБ.

Но не будет же господин Наливайченко возбуждать дело против самого себя?! Чтобы отвести подозрения от себя и своих сподвижников, он решил "отзеркалить" их на экс-руководителей СБУ. Поскольку никаких незаконных военизированных формирований те не курировали, в ход пошли их вполне легальные связи с ФСБ России. Большой удачей для Наливайченко стало то, что бывший председатель СБУ Якименко покинул Украину. Вынудить Владимира Бика уехать не удалось, несмотря на неоднократные попытки, в том числе и угроз в адрес самого генерала и его семьи со стороны ближайших соратников Наливайченко. Он не прятался от следствия, никуда не уезжал, регулярно приходил на допросы, насмехаясь над нелепостью ситуации, помогал проводить у себя дома обыска в Киеве и Харькове. Его пришлось арестовать.

Изначально было ясно, что судебной перспективы обвинения в адрес бывшего руководителя контрразведки Владимира Бика не имеют, но вполне пригодны для мистификации общественного сознания. В открытом письме Владимир Бик заявляет: "я и мои адвокаты оказались заложниками ситуации, в ходе которой исследуются ложные факты, доказательств моей причастности к которым нет и быть не может" и утверждает, что обвинения против него имеют заказной характер. Он указывает и заказчика – это Валентин Наливайченко, который "в порядке личной мести реализовал план, имевший целью решить одновременно две задачи: "назначить" виновного и избавиться от личного противника".

Месть резидента

Компрометирующих материалов, касающихся неофициальных связей Валентина Наливайченко с американскими спецслужбами можно найти множество. Владимир Бик в открытом письме тоже пишет: "Все служебные мероприятия и контакты с представителями иностранных государств при моем участии также были четко регламентированы. Чего нельзя сказать о деятельности Валентина Наливайченко на посту председателя СБУ в период с 2006 по 2010 год, которая была направлена на поддержание широкой сети неофициальных контактов из числа представителей и кадровых сотрудников ЦРУ, в числе которых - Джефри Иган, Марк Бугей, Чак Левин, который имел свой собственный кабинет № 102 на первом этаже в здании Центрального аппарата на ул. Владимирской, 33, а также других кадровых сотрудников-агентуристов спецорганов США. Неофициальные связи с американскими спецслужбами представляли угрозу интересам Украины, открывали доступ к информации, имевшей государственную важность и создавали благоприятные условия для шпионажа в ущерб нашей страны и исключительно в интересах США".

Тут даже не важно, является ли господин Наливайченко завербованным агентом или " полезным дураком". Это общеизвестная информация, и сама по себе, без конкретики, не может угрожать благополучию Наливайченко. Однако то, что Наливайченко не раз с удовлетворенной гордостью хвалился арестом Владимира Бика, подсказывает, что он очень неравнодушен к генерал-майору.

Где же и когда могли настолько плотно пересечься пути Наливайченко и Бика, что одному из них потребовалось "убрать свидетеля"? Что связывает недоучку-разведчика с личным клеймом Евгения Марчука о служебном несоответствии, время от времени всплывающего в СБУ на мутных "революционных волнах", и генерал-майора, профессионала, добросовестно прошедшего за 34 года службы в СБУ все ступени карьерной лестницы?

Небольшое расследование показывает, что "прошлое" у их отношений есть. Оно касается деятельности Валентина Наливайченко в начале 2010 года.

Напомним, что 2 февраля 2010 года на пресс-конференции в Киеве Валентин Наливайченко заявил, что СБУ задержала пятерых российских шпионов.

ФСБ признала факт задержания на украинской территории сотрудника российской спецслужбы, но, в отличие от Наливайченко, назвала фамилию провокатора, заманившего представителей ФСБ на территорию Украины под предлогом передачи им информации о наличии угрозы безопасности российским военным объектам в Приднестровье. Ранее этот же гражданин был задержан в Тирасполе за фотографированием секретных документов на российском военном объекте, дал признательные показания и согласие на сотрудничество. " Вызывает удивление тот факт, что руководство СБУ поспешило предать огласке данный инцидент, так как обычно подобного рода ситуации урегулируются по линии взаимодействия спецслужб", заявили в ЦОС ФСБ.

Ну, а для Наливайченко спецоперация имела совсем иную цель. Главное в ней – как раз пресс-конференция в канун второго тура выборов президента Украины. Накачка антироссийских настроений играла на руку Тимошенко против "пророссийского" Януковича. Уже не первый раз СБУ стал "активной стороной" в украинском политическом процессе, причем, на стороне западных спецслужб. Достаточно вспомнить историю с отравлением Виктора Ющенко в присутствие двух высших чинов СБУ, а также игру руководства СБУ на стороне майдана-2004, описанного в статье американского журналиста К. Джея Чиверса и перепечатанного "Украинской правдой" под заголовком "Как украинские шпионы изменили судьбу страны".

Итоги расследования Владимира Бика, тогда замначальника контрразведки СБУ, своеобразно изложены в статье "Не спи. Замерзнешь", опубликованной на сайте ОРД. Если преодолеть препятствие в виде чрезмерной эмоциональности автора, то можно отцедить следующую существенную информацию. Во-первых, " естественно, что команда Наливайченко перед уходом все материалы разработки этого дела уничтожила. Однако, опера, реализовывавшие комбинацию – остались. …Вскоре у Бика на руках оказался список агентуры, а также некоторые интересные данные об участии в этой разработке западных спецслужб". Во-вторых, как сообщает автор статьи, " Виктора Федоровича уже американцы аккуратно повозили мордой по столу за столь гнусное поведение его подчиненных".

Надо же! Оказывается, уничтожение документов разработки – это "естественно". По крайней мере, было естественно для Наливайченко в 2010 году. Но в 2015 году он обвиняет главу СБУ Якименко за уничтожение ведомственных документов как за преступление. Кроме того, заинтересованной стороной в деле об аресте российских ФСБшников были… американцы.

Так Владимир Бик в ходе выполнения своих служебных обязанностей вскрыл механизм использования американскими спецслужбами Валентина Наливайченко. Не "предположительно", не "вероятно", а вполне конкретно. Наливайченко выполнил заказ иностранной спецслужбы в ее игре против другого государства и во вред российско-украинским отношениям, использовал СБУ в личных целях и в политической игре, но был пойман, что называется, за руку. Окажись он перед судом, обвинению было бы гораздо легче обосновать факт его государственной измены, чем теперь обосновывать за уши притянутые обвинения против Владимира Бика.

Именно за это знание, вероятно, уже более двух лет Владимир Бик и лишен свободы. Судебное разбирательство затягивается и конца ему не видно. Что-то мешает судьям – независимым и справедливым – прийти к каким-либо выводам. Вот и в очередной раз, игнорируя отсутствие внятной доказательной базы у обвинителя, не внемля аргументам защиты, в том числе выводам экспертов, ответам Министерства иностранных дел, да и самой СБУ, суд оставил подозреваемого под стражей сроком на 60 дней – до 04 марта 2017 года. А потом – еще? И еще?

За это время господин Наливайченко успел в очередной раз с треском вылететь из СБУ, снова стать пламенным оппозиционером, состряпать новый политпроект и слетать в США, чтобы предложить свои услуги новому покупателю – переходной администрации Трампа.

Не будем наивными, все закономерно. Пока Украина существует как государство, она будет интересовать сильных внешнеполитических игроков. Причем, интересовать в наиболее ослабленном и зависимом варианте. И всегда будут желающие помочь в этом щедрым зарубежным спонсорам. За политическую поддержку, за "хлебные" должности, за отдельную плату, за вид на жительство или гражданство.

Конкуренция на поприще предателей будет только расти. Ведь сотрудники СБУ, которым положено препятствовать подобным процессам, при всей своей преданности делу, не слепые котята. Они видят, что происходит с профессионалом, выполнявшим свой долг, в государстве, которое не различает, кто его защитник, а кто предатель.

Что же касается мечты украинцев о независимой, свободной Украине, то она снова останется завещанием будущим поколениям.