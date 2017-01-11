Наливайчено VS Бик. Найти предателя

В 2014 году украинское общество еще не оправилось от шока расстрела майдана и напряженно ждало, что вот-вот расследования установят, кто же виновен в том, что в стране пролилась кровь, потерян Крым, а целые регионы охвачены бунтом. Все требовали: "виновных – к ответу!"
Это было золотое время для новой власти – громкие обвинения следовали одно за другим и никто особенно не придирался не то что к юридической точности формулировок, но и к их сообразности здравому смыслу.
Агентура, вербовка, оружие и диверсии, которые годами готовились против Украины – господин Наливайченко знает, о чем говорит. Только вот на роль "главных злодеев" руководство СБУ того периода явно не подходит. Никак не мог "годами готовить" диверсии Александр Якименко, который председателем СБУ менее года – с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года, или генерал-майор Владимир Бик, возглавивший Департамент контрразведки СБУ лишь 5 февраля 2014 года. Да и незачем им было такой подготовкой заниматься – их вполне устраивал конституционный строй и законы Украины.
Но в Украине, действительно, были силы, которые стремились перестроить государство по иным лекалам. Правда, ни разу без вмешательства сторонних сил получить на это мандат от народа Украины на выборах им не удавалось. Но брезгливостью к средствам они не особенно отличались, считая, что победителей не судят.
К представителям таких сил относится, например, сам Валентин Наливайченко. После неоднократных попыток договориться с регионалами и лично с тогда еще кандидатом в Президенты Януковичем В.Ф., и, как следствие отставки с поста председателя СБУ в 2010 году он объявил о начале собственной общественно-политической деятельности и представил гражданскую инициативу "Обновление страны" – координационный центр патриотических сил. Заявленная цель – "согласование между проукраинскими партиями выдвижения в мажоритарных округах" и "предоставление новым патриотическим организациям возможности принимать участие в выборах по спискам партнеров". Со временем слово "выборы" из риторики координатора патриотических сил выпало. Оно было заменено на слово "действие".
Свои планы на использование политически подвижного "Тризуба" были, очевидно, и у Наливайченко. В июле 2012 года он встретился с представителями организации в тренировочном лагере ВО "Тризуба" на территории церковного комплекса УГКЦ Зарваница. Анонсируя выступление "справжнього українського екс-глави СБУ", один из командиров "Тризуба" сообщил, что Наливайченко "вже рік часу активно працює з нашою організацією". А бывший глава СБУ внушал молодым людям, что "ми живемо в темні часи, часи зневіри, часи фактичної окупації України, ми розуміємо, що можна і треба протиставити окупантові. Окупантові можна протиставити тільки силу – силу власного духу, силу власної віри, власну державницьку позицію, але згуртовану, організовану, здатну для дії". Наливайченко призывал молодежь показать, что она умеет объединяться для совместных действий "поза партійним форматом, поза партіями".
Понятно, что изучение этих и подобных материалов принесло бы гораздо больше пользы для установления истинных виновников в гибели людей на майдане, в болезненной реакции на события в Киеве Крыма и Донбасса, чем просмотр роликов, ссылки на которые генерал-майор Бик якобы передавал ФСБ.
Но не будет же господин Наливайченко возбуждать дело против самого себя?! Чтобы отвести подозрения от себя и своих сподвижников, он решил "отзеркалить" их на экс-руководителей СБУ. Поскольку никаких незаконных военизированных формирований те не курировали, в ход пошли их вполне легальные связи с ФСБ России. Большой удачей для Наливайченко стало то, что бывший председатель СБУ Якименко покинул Украину. Вынудить Владимира Бика уехать не удалось, несмотря на неоднократные попытки, в том числе и угроз в адрес самого генерала и его семьи со стороны ближайших соратников Наливайченко. Он не прятался от следствия, никуда не уезжал, регулярно приходил на допросы, насмехаясь над нелепостью ситуации, помогал проводить у себя дома обыска в Киеве и Харькове. Его пришлось арестовать.
Изначально было ясно, что судебной перспективы обвинения в адрес бывшего руководителя контрразведки Владимира Бика не имеют, но вполне пригодны для мистификации общественного сознания. В открытом письме Владимир Бик заявляет: "я и мои адвокаты оказались заложниками ситуации, в ходе которой исследуются ложные факты, доказательств моей причастности к которым нет и быть не может" и утверждает, что обвинения против него имеют заказной характер. Он указывает и заказчика – это Валентин Наливайченко, который "в порядке личной мести реализовал план, имевший целью решить одновременно две задачи: "назначить" виновного и избавиться от личного противника".
Тут даже не важно, является ли господин Наливайченко завербованным агентом или " полезным дураком". Это общеизвестная информация, и сама по себе, без конкретики, не может угрожать благополучию Наливайченко. Однако то, что Наливайченко не раз с удовлетворенной гордостью хвалился арестом Владимира Бика, подсказывает, что он очень неравнодушен к генерал-майору.
Где же и когда могли настолько плотно пересечься пути Наливайченко и Бика, что одному из них потребовалось "убрать свидетеля"? Что связывает недоучку-разведчика с личным клеймом Евгения Марчука о служебном несоответствии, время от времени всплывающего в СБУ на мутных "революционных волнах", и генерал-майора, профессионала, добросовестно прошедшего за 34 года службы в СБУ все ступени карьерной лестницы?
Небольшое расследование показывает, что "прошлое" у их отношений есть. Оно касается деятельности Валентина Наливайченко в начале 2010 года.
Так Владимир Бик в ходе выполнения своих служебных обязанностей вскрыл механизм использования американскими спецслужбами Валентина Наливайченко. Не "предположительно", не "вероятно", а вполне конкретно. Наливайченко выполнил заказ иностранной спецслужбы в ее игре против другого государства и во вред российско-украинским отношениям, использовал СБУ в личных целях и в политической игре, но был пойман, что называется, за руку. Окажись он перед судом, обвинению было бы гораздо легче обосновать факт его государственной измены, чем теперь обосновывать за уши притянутые обвинения против Владимира Бика.
Именно за это знание, вероятно, уже более двух лет Владимир Бик и лишен свободы. Судебное разбирательство затягивается и конца ему не видно. Что-то мешает судьям – независимым и справедливым – прийти к каким-либо выводам. Вот и в очередной раз, игнорируя отсутствие внятной доказательной базы у обвинителя, не внемля аргументам защиты, в том числе выводам экспертов, ответам Министерства иностранных дел, да и самой СБУ, суд оставил подозреваемого под стражей сроком на 60 дней – до 04 марта 2017 года. А потом – еще? И еще?
За это время господин Наливайченко успел в очередной раз с треском вылететь из СБУ, снова стать пламенным оппозиционером, состряпать новый политпроект и слетать в США, чтобы предложить свои услуги новому покупателю – переходной администрации Трампа.
Не будем наивными, все закономерно. Пока Украина существует как государство, она будет интересовать сильных внешнеполитических игроков. Причем, интересовать в наиболее ослабленном и зависимом варианте. И всегда будут желающие помочь в этом щедрым зарубежным спонсорам. За политическую поддержку, за "хлебные" должности, за отдельную плату, за вид на жительство или гражданство.
Конкуренция на поприще предателей будет только расти. Ведь сотрудники СБУ, которым положено препятствовать подобным процессам, при всей своей преданности делу, не слепые котята. Они видят, что происходит с профессионалом, выполнявшим свой долг, в государстве, которое не различает, кто его защитник, а кто предатель.
Что же касается мечты украинцев о независимой, свободной Украине, то она снова останется завещанием будущим поколениям.