На Запорожье школьный автобус с детьми застрял в снегу

В среду, 11 января, на дороге между селами Черниговка и Могиляны Запорожской области школьный автобус застрял в сугробе.
Машина не могла продолжать движение. Спасатели освободили из снежного плена шестерых детей и двух взрослых.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, сообщении и происшествии поступило около шести часов вечера. Прибыв на место инцидента, спасатели выяснили, что в автобусе находятся дети и взрослые.
Сотрудники ГосЧС с помощью пожарного автомобиля и троса отбуксировали школьный автобус в село Могиляны, где дальше продолжил движение за назначением.
К счастью, во время происшествия никто не пострадал.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на шесть часов вечера среду, 11 января, все ограничения на движение транспорта дорогами Одесской области сняты.