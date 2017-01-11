На Запорожье школьный автобус с детьми застрял в снегу

Машина не могла продолжать движение. Спасатели освободили из снежного плена шестерых детей и двух взрослых.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, сообщении и происшествии поступило около шести часов вечера. Прибыв на место инцидента, спасатели выяснили, что в автобусе находятся дети и взрослые.

Сотрудники ГосЧС с помощью пожарного автомобиля и троса отбуксировали школьный автобус в село Могиляны, где дальше продолжил движение за назначением.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на шесть часов вечера среду, 11 января, все ограничения на движение транспорта дорогами Одесской области сняты.