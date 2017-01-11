15:35 11.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе жители все больше недовольны мародерством боевиков

В н.п. Новогригорьевка на Донбассе на данный момент все растет уровень недовольства жителей из-за мародерства боевиков. 

На Донбассе жители все больше недовольны мародерством боевиков

Об этом в Facebook сообщили в группе "Информационное сопротивление". Известно, что в н.п. Новогригорьевка Донецкой области сейчас растет недовольство массовыми случаями мародерства со стороны террористов "7-й омсбр".

Так, мародеры грабят дома, гаражи, придомовые постройки, вынося все имущество. Эти действия часто проводятся открыто, недовольство людей "нейтрализуется" мародерами угрозой оружия. При этом в "военной комендатуре" оккупантов в ответ на обращения граждан хотят "принять меры", но на самом деле мародеров никто не ограничивает.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине задержали очередного боевика "ДНР".


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