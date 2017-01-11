Коммунальный компьютерный томограф открыли в Житомирской областной больнице

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается, томограф открыли в помещении областной больницы, в церемонии приняли участие врачи, а также руководство больницы.

"Запущенный томограф должен разгрузить работу уже работающего (закупленного и установленного в прошлом году) аппарата МРТ", - гласит сообщение.

Также отметим, что стоимость компьютерного 32-срезового томографа, который изготовлен в 2016 году в Японии, вместе с автоматическим инжектором, изготовленным в Германии, составляет почти 12 млн грн (11,997 млн грн). Кроме того, его закупили на средства областного бюджета.

Добавим, что томографию на новом оборудовании жители области смогут проходить уже с середины февраля и по направлению врача.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Киеве мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна палаты, расположенной на девятом этаже больницы.