09:40 11.01.2017 | Общество | Новости
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Кадыров навечно проклял Сталина за депортацию чеченского народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров на собрании, посвященном Дню восстановления государственности чеченского народа, назвал депортацию в Казахстан и Среднюю Азию одной из самых трагичных страниц в истории Чечни.

 

Кадыров навечно проклял Сталина за депортацию чеченского народа

Об этом он написал в своем Instagram.

"Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!" - заявил он, вспоминая события 1944 года, когда было принято постановление ГКО СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССР и высылке ее населения в Среднюю Азию и Казахстан.

По его словам, в те годы "предки чеченцев столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества".

Кроме того, Кадыров зявил, что преемник тирана Сталина Никита Хрущев, который родился на украинских этнических землях, добился восстановления справедливости и вернул чеченцев на их родную землю.

"Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущева", - подчеркнул глава Чечни.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал опубликованную в New York Daily News статью об убийстве посла РФ Андрея Карлова.


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