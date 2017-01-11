Беременная Катя Осадчая показала, как проводит новогодние каникулы

Соответствующие фото она опубликовала в своем Instagram.

Отметим, что Осадчая на эти новогодние праздники осталась в Киеве из-за беременности.

В свою очередь, Катя интересно проводит время, как в центре Киева, так и на своей даче. Кроме того, она с радостью делиться своим хорошим настроением с поклонниками в соцсети.

Добавим, что телеведущая прогуливается по зимнему лесу, рисует ангелочков, лежа на снегу, и не забывает о спа-процедурах.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", известная украинская телеведуща Катя Осадчая представила свои оригинальные новогодние образы в сети.