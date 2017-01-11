12:54 11.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Беременная Катя Осадчая показала, как проводит новогодние каникулы

Телеведущая Катя Осадчая, которая совсем скоро во второй раз станет мамой, показала, как проходят ее новогодние каникулы.

Беременная Катя Осадчая показала, как проводит новогодние каникулы

Соответствующие фото она опубликовала в своем Instagram.

Отметим, что Осадчая на эти новогодние праздники осталась в Киеве из-за беременности. 

В свою очередь, Катя интересно проводит время, как в центре Киева, так и на своей даче. Кроме того, она с радостью делиться своим хорошим настроением с поклонниками в соцсети. 

Добавим, что телеведущая прогуливается по зимнему лесу, рисует ангелочков, лежа на снегу, и не забывает о спа-процедурах.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", известная украинская телеведуща Катя Осадчая представила свои оригинальные новогодние образы в сети.


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