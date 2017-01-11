56 многоквартирных домов во Львове из-за сильных морозов остались без тепла

Авария произошла на газопроводе диаметром 300 мм на улице Зеленой около шести часов утра. В результате аварии прекращена подача газа в шести котельных.

Об этом сообщил представитель Львовского городского совета. В данный момент, по его словам, ведутся ремонтные работы.

В то же время в "Львовтеплоэнерго" заверили, что подача тепла в дома возобновится до конца сегодняшнего дня сегодняшнего дня.

Вместе с тем, синоптики прогнозируют на западе Украины небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный 7-12 метров за секунду. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов мороза, днем будет от 0 до минус 7 градусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области 6 декабря, на магистральном газопроводе произошла авария. В результате чрезвычайной ситуации в Великобурлуцком районе более двух тысяч семей остались без тепла.

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