3D-технологии позволят печатать лекарства в домашних условиях

Об этом передает The National.

Как отмечается, про это нововведение рассказали специалисты из управления Дубая по делам здравоохранения на двухдневном форуме Dubai Health, убеждая, что оно станет доступным для людей в ближайшем будущем.

Кроме того, компания FabRx из Великобритании, которая занимается разработкой этой технологии в фармацевтической сфере, представила на форуме новые разработки.

"Наша идея заключается в том, чтобы внедрить технологию в госпитали, клиники и дома пациентов. Люди смогут сами себе напечатать правильную дозировку или комбинации лекарств", - рассказал представитель компании Альваро Гоянес.

Отметим, что фармацевтам придется определять точное дозирование для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продавать госпиталям, чтобы они печатали лекарства на собственном оборудовании.

"Это снизит риск изготовления поддельных препаратов, а также позволит сократить расходы на дорогие лекарства, например, от рака", - добавили разработчики.

Также технологии 3D-печати уже были протестированы на животных, однако создателям понадобится еще около двух лет, чтобы получить одобрение со стороны регуляторов.

Добавим, что 3D-печать медикаментов на дому будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре, используемой для печати, будет возможен с помощью специальных кодов.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", компания Apple совместно с LG Innotek разрабатывает новую камеру для iPhone 8. Она сможет делать объемные 3D-фотографии.