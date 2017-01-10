Водителей Киевской области предупредили о снеге и гололеде

Температура воздуха тут будет удерживаться в пределах 10 градусов мороза. Затем, утренний мелкий снег днем ​​усилится и будет продолжать идти до самого вечера. На дорогах образуется гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Управления превентивной деятельности в области. В связи с чем полиция обращает внимание водителей на то, что ухудшение погодных условий негативным образом может повлиять на безопасность движения и повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Правоохранители также призывают, как водителей так и пешеходов, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, помнить, что осадки - снижают видимость. Будьте максимально осторожными во время движения в неблагоприятных погодных условиях, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию ​​и правила маневрирования. Без крайней необходимости не выезжайте на собственных автомобилях, пользуйтесь общественным транспортом, - предупреждают сотрудники полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в КГГА просят киевлян быть осторожными во время снегопадов.