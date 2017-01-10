В Ужгороде пройдет фестиваль вертепов

14 января в г. Ужгород пройдет областной фестиваль вертепов, а также колядницких групп под названием "Новая радость стала...".
Об этом рассказали в пресс-службе Закарпатской ОГА. Согласно сообщению - праздник в регионе пройдет впервые, его инициатор - глава Закарпатской облгосадминистрации - Геннадий Москаль.
Данный фестиваль начнется в центре города - на пл.. Почтовой. Участие в мероприятии примут коллективы с области, чьи выступления оценит компетентное жюри. А завершится этот день б концертом при участии закарпатских, а также тернопольских и одесских коллективов.
Как сообщал УРА-Информ, ранее Петр Порошенко посетил на Харьковщине военный фестиваль.