02:00 10.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине запретили показ очередного российского сериала

Российский телесериал под названием "Человеческий фактор" больше не станут показывать на украинском телевидении. 

В Украине запретили показ очередного российского сериала

Об этом сообщила пресс-служба Госкино. Так, Госкино отменило госрегистрацию и аннулировало прокатное удостоверение данного телесериала. Режиссером этого сериала является Александр Замятин.

Отмена госрегистрации и аннулирования удостоверения была проведена на основании Статьи 15-1 Закона "О кинематографии". Как известно, также ранее Госагентство Украины по вопросам кино (Госкино) отменило регистрацию телесериала "Медсестра".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Госкино также запретило российский сериал "Недотрога".


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