В Украине запретили показ очередного российского сериала

Об этом сообщила пресс-служба Госкино. Так, Госкино отменило госрегистрацию и аннулировало прокатное удостоверение данного телесериала. Режиссером этого сериала является Александр Замятин.



Отмена госрегистрации и аннулирования удостоверения была проведена на основании Статьи 15-1 Закона "О кинематографии". Как известно, также ранее Госагентство Украины по вопросам кино (Госкино) отменило регистрацию телесериала "Медсестра".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Госкино также запретило российский сериал "Недотрога".