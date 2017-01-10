В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО-2017

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Как сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, регистрация продлится до 31 января. Каждый участник может сдать тесты по разным предметам.

Так 1 апреля пройдут тесты по украинскому языку и литературе, 8 апреля - по одному из предметов на выбор. Это может быть история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, русский или французский языки.

В то же время в сообщении сказано, что участие в пробном внешнем независимом оценивании является платным, а его стоимость определяет региональный центр оценивания качества образования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2016 году регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании стартовало 5 января.