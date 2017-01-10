В Нидерландах задержали журналиста с обломками самолета с МН17

Как сообщает местные СМИ, у голландского журналиста изъяли обломки самолета рейса МН17, включая возможные человеческие останки, которые он нашел на месте крушения на востоке Украины. Передать в полицию фото и видео материалы, снятые на месте аварии журналист отказался.

Вместе с тем, в прокуратуре заявили, что "сумки с металлическими деталями и объектами, которые могут быть человеческими останками" будут исследованы как можно быстрее.

В прокуратуре также пояснили, что журналист прилетел в Донецк, чтобы снять документальный фильм о повседневной жизни региона. Но после того, как услышал рассказы о том, что обломки самолета рейса МН17до сих пор валяются на месте катастрофы, решил побывать там. Как пояснил сам задержанный, он нашел в этом месте различные вещи, в том числе кусок кости.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, катастрофа самолета Boeing -777 рейса МН17 произошла в Украине 17 июля 2014 года. Она унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.