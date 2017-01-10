В Китае археологи нашли гробницу возрастом более 1,4 тыс. лет

Об этом сообщает "Синьхуа".

"Найденная гробница имеет длину 14 м и ширину 2 м. Она была найдена в деревне возле города Чэньчжоу",- рассказал эксперт городского отдела по культурным реликвиям Ло Шенгьянг.

Как отмечается, на цветных фресках в усыпальнице изображены две женщины с плавными контурами. Кроме того, они одеты в длинные юбки и пальто с широкими воротниками и открытыми плечами. В свою очередь, ученые полагают, что гробница была построена в период Южных и Северных Династий (420-589 годы н.э.).

"Это самые древние фрески в гробницах, которые были найдены в Хунане. Очень редко их можно увидеть в Северном Китае", - рассказал Ло. Он также отметил, что изображение на фресках может помочь в изучении истории одежды в Китае.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ",в США исследователь из Университета Джеймса Мэдисона доказала, что огромные зубы мегалодона могли быть источником мифов, распространенных среди народов Центральной Америки.