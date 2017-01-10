В Кировоградской области порог заболеваемости гриппом превышен на 20-ти территориях

Однако, эти показатели остались на уровне прошлой недели. Тут эпидпорог превышен примерно на 32 процента.

Об этом во вторник утром, 10 января, доложил во время совещания в областной госадминисрации начальник департамента здравоохранения ОГА Олег Рыбальченко.

При этом он подчеркнул, что снижение показателей заболеваемости предполагается с приходом морозов. В течение последней недели от гриппа вакцинировались дополнительно 180 человек.

В больницах введены карантинные мероприятия. На территориях, где превышен эпидпорог рекомендуется воздержаться от мероприятий, предусматривающих массовые скопления людей и посещения детьми коллективов в частности школьных, - пояснил он, добавив, что летальных исходов в области не было.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на 49-й неделе Украина перешла через эпидемиологический порог, однако это еще не пик заболеваемости гриппом.