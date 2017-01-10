10:33 10.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киевской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков

Киевская областная государственная администрация во вторник, 10 января, ограничит въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

В Киевской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков

Это связано с ухудшением погодных условий в области. Как пояснили в КГГА, синоптики сегодня обещают в области снегопады и метели.

В связи с чем, местные власти призывает водителей крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам области, поскольку в случае продолжения снегопада будет введено ограничение для проезда грузовиков по дорогам государственного значения.

В свою очередь председатель администрации области Александр Горган также призвал жителей области быть внимательными и осторожными на дорогах и по возможности не пользоваться частными авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гидрометеорологический центр прогнозирует улучшение погодных условий во вторник, 10 января.


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