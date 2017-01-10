В Харькове прокуратура обыскивает горсовет

Сотрудники прокуратуры Харьковской области совместно с управлением защиты экономики Главного управления Национальной полиции по области во вторник утром, 10 января, пришли с обыском в Харьковский городской совет.
Обыски проводятся в рамках уголовного дела, открытого по статье Уголовного Кодекса Украины Получение взятки. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на информацию пресс-секретаря областной прокурора Виту Дубовик, главным фигурантов уголовного дела является не сотрудник горсовета.
Идет несколько обысков одновременно, - пояснила Дубовик. Напомним,
Как сообщал УРА-Информ, следователи прокуратуры Киева в ходе совместной операции с сотрудниками Национальной полиции провели одновременно порядка 40 обысков по пресечению деятельности незаконных игорных заведений.