В Харькове прокуратура обыскивает горсовет

Обыски проводятся в рамках уголовного дела, открытого по статье Уголовного Кодекса Украины Получение взятки. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на информацию пресс-секретаря областной прокурора Виту Дубовик, главным фигурантов уголовного дела является не сотрудник горсовета.

Идет несколько обысков одновременно, - пояснила Дубовик. Напомним,

Как сообщал УРА-Информ, следователи прокуратуры Киева в ходе совместной операции с сотрудниками Национальной полиции провели одновременно порядка 40 обысков по пресечению деятельности незаконных игорных заведений.