11:32 10.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове прокуратура обыскивает горсовет

Сотрудники прокуратуры Харьковской области совместно с управлением защиты экономики Главного управления Национальной полиции по области во вторник утром, 10 января, пришли с обыском в Харьковский городской совет.

В Харькове прокуратура обыскивает горсовет

Обыски проводятся в рамках уголовного дела, открытого по статье Уголовного Кодекса Украины Получение взятки. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на информацию пресс-секретаря областной прокурора Виту Дубовик, главным фигурантов уголовного дела является не сотрудник горсовета.

Идет несколько обысков одновременно, - пояснила Дубовик. Напомним,

Как сообщал УРА-Информ, следователи прокуратуры Киева в ходе совместной операции с сотрудниками Национальной полиции провели одновременно порядка 40 обысков по пресечению деятельности незаконных игорных заведений.


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