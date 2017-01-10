В Ивано-Франковске открыли новые пункты обогрева

Кроме того - также еще несколько дневных пунктов обогрева появилось в городе. Об этом рассказал начальник Управления чрезвычайных ситуаций - Игорь Влизло. По его словам - сейчас в пунктах обогрева каждый желающий может погреться и получить необходимую медицинскую помощь.

Помощь оказывают в том числе и круглосуточно - патрульные полицейские Ивано-Франковска. Глава Управления чрезвычайных ситуаций при этом отметил, что на сегодняшний день уже 29-ть граждан обратились в пункты обогрева за помощью.

Как сообщал УРА-Информ, 30 пунктов обогрева недавно открыли в Ровенской области.