В Европе морозы уже убили 40 человек

Большинство из погибших жители Польши. Тут от сильных морозов скончались 30 человек. Как сообщают европейские СМИ, в Чехии число погибших также увеличилось. Тут морозы унесли жизни шести человек.

Два человека умерли в Беларуси, еще двое – в Италии, где 82-летний пенсионер замерз у себя в квартире без отопления. Еще один итальянец в возрасте 78-лет потерял сознание от холода на улице, упал и скончался от полученных при падении травм.

При этом журналисты отмечают, что в основном жертвами морозов становятся бездомные.

В то же время аномально низкие температуры привели к транспортному коллапсу во многих европейских городах.

Так, в аэропортах Стамбула из 1500 ежедневных рейсов смогли взлететь только 300. Прекращено движение транспорта между европейской и азиатской частями города. В Сербии остановлена навигация по рекам Дунай и Сава.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине жертвами морозов стали восемь человек.