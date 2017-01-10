В двух областях Украины ограничение транспорта на дорогах сохраняется

Как сказано в официальной страничке а Facebook пресс-службы компании "Автомобильные дороги Украины", запрет действует до сих пор в Одесской и Николаевской областях. Такие образом, из-за сложных погодных условий все еще остается закрытым движение на автодорогах Одесская область - трассы М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган.

Также остается ограничение в движении для большегрузного транспорта на а/д М-13 Кировоград - Платоново, км 157 + 216 - км 254 + 416. тут продолжаются работы по очистке дорог от снега и сегодня сотрудники компании обещают закончить расчистку снега и восстановить движение транспорта.

В то же время, из-за сложных погодных условий остается закрытым движение всех видов транспорта по нескольким автодорогам регионального (индекс Р) и территориального (индекс Т) значения. Тут также продолжаются работы по очистке дорог от снега в Николаевская область по трассе местного значения в селе Ульяновка Братского района. Тут высота снежного покрова в пониженных участках дороги составляет почти два метра.

Спасатели облещают уже сегодня восстановить движение транспорта на этом участке.

В ведомстве также сообщают, что на некоторых дорогах сняли ограничения движения. Так в Одесской оласти в связи с улучшением ситуации с проездом возобновили движение для всех видов транспорта на отдельных участках а/д М-15 Одесса - Рени:

- км 11 + 700 - км 40 (село Маяки Беляевского района);

- км 60 (село Удобное Белгород-Днестровского района) - км 83 + 500 (село Монаши).

Начиная с вчерашнего дня также возобновили движение для всех видов транспорта на автодороге Р-70 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - М-15 на участке от Одессы до горд Белгород-Днестровский.

Открыто также движение для всех видов транспорта на автодороге Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - /М-16/ км 212 + 503 - км 289 + 000, а также

на трассе Р-54 Краснополка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубиново - /М-05/ км 107 + 500 - км 156 + 889; Р-75 КПП "Тимковое" - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка, км 0 + 000 - км 81 + 742.

В связи с улучшением ситуации с проездом возобновили движение для всех видов транспорта на трассе М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 17 + 555 - км 55 + 550 (граница Одесской области).

Восстановили движение для всех видов транспорта на таких автодорогах:

М-05 Киев - Одесса, в пределах Одесской области;

М-05-01 Объезд г. Одессы, км 3 450 - км 28 + 145;

М-27 Одесса - Черноморск, км 8 550 - км 22 + 564;

М-28 Одесса - Южный.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за сложных погодных условий, на выше указанных дорогах было ограничено движение для большегрузного транспорта.

Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования государственного значения в настоящее время работает 783 единицы техники и 1212 дорожников.