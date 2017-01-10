17:17 10.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157593:mysnichenko

В Днепре 400 человек эвакуировали из-за "минирования" психбольницы

В Днепре полиция ищет женщину, сообщившую о заминировании психиатрической больницы. 

В Днепре 400 человек эвакуировали из-за

По причине ее ложного сообщения уже эвакуировали 400 пациентов больницы, а также персонал. Об этом рассказали в пресс-службе полиции области.

В 8:45 женщина обратилась в Самарское отделение полиции и сообщила о том, что "заминировала больницу для душевнобольных, расположенную по адресу – ул. Бехтерева".

Из больницы вскоре были эвакуированы 400 пациентов и медперсонал. Во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов обнаружено не было. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства - по ч.1 ст. 259.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в декабре " заминировали" бизнес-центр на бул. Лепсе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив