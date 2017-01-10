В Днепре 400 человек эвакуировали из-за "минирования" психбольницы

По причине ее ложного сообщения уже эвакуировали 400 пациентов больницы, а также персонал. Об этом рассказали в пресс-службе полиции области.

В 8:45 женщина обратилась в Самарское отделение полиции и сообщила о том, что "заминировала больницу для душевнобольных, расположенную по адресу – ул. Бехтерева".

Из больницы вскоре были эвакуированы 400 пациентов и медперсонал. Во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов обнаружено не было. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства - по ч.1 ст. 259.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в декабре " заминировали" бизнес-центр на бул. Лепсе.