12:15 10.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столичная прокуратура во вторник допросит Пашинского

Прокуратура города Киева во вторник, 10 января, провела допрос народного депутата Сергея Пашинского.

Столичная прокуратура во вторник допросит Пашинского

Политика допрашивали в рамках расследования дела о нападении на него. Как написал на своей страничке в Facebook сам Пашинский, сегодня в 11 часов он отправится в прокуратуру по поводу печально известного инцидента, который произошел перед Новым годом.

Я, как никто другой, заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации, - написал он.

Напомним, вечером 31 декабря пьяный мужчина совершил нападение на Пашинского. Защищаясь, депутат выстрелил в ногу нападавшему.

Как сообщал УРА-Информ, защита подстреленного накануне Нового года Вячеслава Химикуса требует, чтобы прокуратура допросить народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского.


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