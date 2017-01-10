19:22 10.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупредили о лавиноопасности на Закарпатье

На Закарпатье было объявлено штормовое предупреждение относительно возможного схода снежных лавин. 

Синоптики предупредили о лавиноопасности на Закарпатье

Об этом сообщили в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии. Согласно сообщению - 10 и 11 декабря в высокогорье области ожидается ІІ (умеренный) уровень лавинной опасности.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье лавина сошла прямо на автодорогу. Это произошло восьмого января в с. Деловое Раховского района. В результате схода лавины движение транспорта некоторое время осуществлялось в одностороннем порядке. В результате инцидента жертв и травмированных не было – передавали в ГСЧС области. Последствия схода лавины вскоре устранили.


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