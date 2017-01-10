Притула опубликовал редкое семейное фото

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Отметим, что снимок был сделан во время празднования Притулой и его семьей Рождества в Тернопольской области.

"Чувствую горячее дыхание в спину! И это не огонь в камине. Это молодые, дерзкие и очень опасные! Редкое фото, где я у мамы дома и не сплю! Всем веселых праздников", - написал шоумен на своей Facebook-странице.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", премьер Украины Владимир Гройсман намерен встречать Новый год в кругу своей семьи - в Украине.