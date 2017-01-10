03:00 10.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Притула опубликовал редкое семейное фото

Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула показал редкое фото.
 

Притула опубликовал редкое семейное фото

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Отметим, что снимок был сделан во время празднования Притулой и его семьей Рождества в Тернопольской области.

"Чувствую горячее дыхание в спину! И это не огонь в камине. Это молодые, дерзкие и очень опасные! Редкое фото, где я у мамы дома и не сплю! Всем веселых праздников", - написал шоумен на своей Facebook-странице.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", премьер Украины Владимир Гройсман намерен встречать Новый год в кругу своей семьи - в Украине. 


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