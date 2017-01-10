Порошенко может быть допрошен по делу Онищенко, - Сытник

В рамках уголовного дела по заявлениям народного депутата Украины Александра Онищенко о политической коррупции, президент должен быть допрошен.

Такое мнение высказал во вторник, 10 января, в эфире одного из украинских телеканалов директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. По его словам, нельзя исключать, что следователи допросят Порошенко, но необходимо также обратить внимание на то, как меняется риторика Онищенко.

Если в начале расследования он заявлял, что это его честный бизнес, а НАБУ отбирает у него бизнес и там никаких доказательств нет. То сейчас он фактически признает, что были какие-то определенные схемы, но "мое дело просто политизировано, потому что я такой герой, - пояснил Сытник, добавив, что в НАБУ воспринимают заявления Онищенко исключительно как намерение политизировать свое уголовное дело и чтобы отвлечь внимание общества от того, что государству нанесен ущерб на три миллиарда гривен.

Напомним, Онищенко обвинил Порошенко в коррупции, подкупе парламентариев и использовании правоохранительных органов для давления на бизнесменов и политиков.

Как сообщал УРА-Информ, 22 декабря САП и НАБУ допросили Онищенко по видеоконференцсвязи. При этом в САП не исключили, что могут быть повторные допросы.