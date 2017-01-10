На трассе "Одесса-Кучурган" возобновлено движение

При этом продолжает быть актуальным запрет для движение на дороге М-15 Одесса-Рени с 84 по 306 километр. Об этом передали в пресс-службе Управления безопасности автодорожного движения ДПД Нацполиции Украины.

Сейчас восстановлено движение на трассе М-16 Одесса-Кучурган. Состоянием на 14:00 десятого января продолжает быть актуальным запрет для движения на дороге М-15 Одесса-Рени - с 84 по 306 километр – говорится в сообщении. При этом остается ограничение на передвижение для крупного транспорта на дороге М-13 Кировоград-Платоново.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине к расчистке автодорог привлечено 1547 единиц техники.