16:27 10.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На трассе "Одесса-Кучурган" возобновлено движение

Состоянием на 14:00 десятого января было восстановлено движение автотранспорта на трассе М-16 Одесса-Кучурган. 

На трассе

При этом продолжает быть актуальным запрет для движение на дороге М-15 Одесса-Рени с 84 по 306 километр. Об этом передали в пресс-службе Управления безопасности автодорожного движения ДПД Нацполиции Украины.

Сейчас восстановлено движение на трассе М-16 Одесса-Кучурган. Состоянием на 14:00 десятого января продолжает быть актуальным запрет для движения на дороге М-15 Одесса-Рени - с 84 по 306 километр – говорится в сообщении. При этом остается ограничение на передвижение для крупного транспорта на дороге М-13 Кировоград-Платоново.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине к расчистке автодорог привлечено 1547 единиц техники.


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