Морозы продолжают сковывать Европу

Как сообщает агентство Associated Press, лишь за последнюю неделю жертвами морозов в Европе стали более 25 человек. Большинство из них - бездомные.

Так, по данным СМИ, в Греции из-за сильных снегопадов в некоторых населенных пунктах отключены электричество, водоснабжение и телефонные линии. Сообщается также, что в некоторых районах страны уровень снега достигает двух метров.

Серьезный ущерб морозы нанесли лагерям беженцев и иммигрантов. Тысячи человек, несмотря на непогоду, продолжают ютиться в перенаселенных палатках.

На побережье Хорватии в мелководных морских заливах замерзла вода. Из-за этого у побережья впервые за десятки лет было остановлено движение рыбацких судов.

В Сербии в ряде районов станы местные власти предпринимают чрезвычайные меры. Из-за холодов жителям отдаленных населенных пунктов предложили временно покинуть жилища.

Обильные снегопады и аномально низкие температуры стали причиной огромного числа дорожно-транспортных происшествий, задержек и отмены авиарейсов по всей Европе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Европу из Скандинавии пришли потоки холодного воздуха. Это привело к аномально низким температурам по всей Европе.