К расчистке автодорог в Украине привлекли 1 547 единиц техники - ГосЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 1547 единиц техники и 2248 работников, из которых от Укравтодора задействованы 1540 единиц техники и 2222 работника, от ГосЧС 7 единиц техники и 26 человек личного состава. Подразделения ГосЧС с 4 января освободили из снежных заносов 1776 автомобилей, в которых находилось 4444 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Обращения граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировали.

Согласно информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Также добавим, что из-за непогоды остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: Львовской - 3 н.п. и Одесской - 1 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", из-за непогоды в Украине на дорогах страны погибли восемь человек, еще 45 травмированы.