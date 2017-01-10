Бандуристы устроили рождественский флешмоб в холле Центрального железнодорожного вокзала

Об этом сообщили на сайте Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Г. И. Майбороды.

"Наш коллектив убежден, что групповое исполнение колядок и щедривок в публичных местах является давним способом культурной консолидации общества и просто отличным развлечением, которое даже в нынешнюю эпоху не теряет актуальности, а скорее наоборот - демонстрирует, что украинская национальная народная песенная культура является живой, привлекательной и современной. Приглашаем всех желающих вместе с семьямы и друзьями попеть вместе с нами! Пение будет сопровождаться аккомпанементом бандуры и других народных инструментов", - гласит сообщение.

Добавим, что продолжение флешмоба состоится в среду, 11 января. В холле Терминала A аэропорта "Жуляны" в 15.00 артисты капеллы будут петь колядки и щедривки для украинцев и иностранцев.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", ранее Киевский метрополитен присоединился к всемирному флешмобу #Щедрик100challenge.