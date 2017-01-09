06:00 09.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Закарпатье на автодорогу сошла лавина

В воскресенье вечером, 8 января, в поселке Деловое Раховского района на автодорогу местного значения сошла снежная лавина.

В Закарпатье на автодорогу сошла лавина

В результате инцидента движение на участке автодороги осуществляется в одностороннем режиме. Как заверили в пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, жертв и травмированных во время происшествия нет.

Сотрудники Раховского райавтодора ликвидировали последствия схода лавины и восстановили движение транспорта, - пояснили в ГосЧС.

Напомним, 4 января, в результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксировано восхождения двух снежных лавин.

Как сообщал УРА-Информ, ночью и утром в понедельник, 9 января, синоптики обещают в Карпатах, на Прикарпатье и в Хмельницкой области сильный снег, вьюги. Порывы ветра тут могут достигать 15-20 метров за секунду.


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