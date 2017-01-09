В Украине в понедельник небольшое потепление, на дорогах гололедица

Временами небольшой снег, в восточных областях - местами с дождем, в западных, Запорожской, Днепропетровской областях местами метель, в восточных, Запорожской, Херсонской областях - гололед, отдельные туманы.

На дорогах Украины гололедица.

Ветер преимущественно северный, 7-12 метров за секунду, в западных областях местами порывы могут достигать 15-20 метров за секунду. Температура воздуха днем составит в среднем 7-12 градусов мороза.

В Киеве сегодня небольшой снег, на дорогах гололедица, местами метель. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов мороза. Днем та термометрах будет от 7 до 9 градусов ниже нуля.

На западе Украины снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет удерживаться на уровне 14-21 градуса мороза. Днем будет от 8 до 13 градусов со знаком минус.

На севере Украины в понедельник также небольшой снег, на дорогах гололедица, местами метель. Ночная температура воздуха будет 11-16 градусов мороза. Днем будет от 5 до 12 градусов ниже нуля.

В центре страны также пройдет небольшой снег, в Днепропетровской области умеренный снег, на дорогах гололедица, местами метель. Ночью столбики термометров покажут от минус 10 до минус 16 градусов. Днем температура воздуха составит 5-13 градусов мороза.

На востоке Украины небольшой снег с дождем, ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица, метель. Ночью на термометрах будет от 0 до 7 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза.

На юге Украины небольшой снег, в Приазовье умеренный снег, местами гололед, на дорогах гололедица, местами метель. Температура воздуха ночью составит 4-13 градусов мороза. Днем будет от 0 до 6 градусов мороза.