03:00 09.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине из-за непогоды семь населенных пунктов в двух областях остаются без света

В Украине количество населенных пунктов, которые остаются без электроснабжения значительно уменьшилось.

В Украине из-за непогоды семь населенных пунктов в двух областях остаются без света

По состоянию на десять часов вечера воскресенья, 8 января, без света все еще остаются люди в семи населенных пунктам двух областей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным ведомства, в Одесской области не восстановлено электроснабжение в шести населенных пунктах, а в Херсонской люди сидят без света в одном населенном пункте. Сейчас к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на шесть часов вечера без электричества в Украине оставались 24 населенных пункта в трех областях.


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