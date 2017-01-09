05:00 09.01.2017 | Общество | Новости
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В российском Орле горел торговый центр - ВИДЕО

В России в воскресенье, 8 января произошел сильный пожар.

В российском Орле горел торговый центр - ВИДЕО

В городе Орел горел торговый центр Атолл. Как сообщают российские СМИ, возгорание произошло на крыше. Позже огонь перебросился на торговые помещения.

Местные вмести и спасатели вынуждены были эвакуировать всех людей из торгового центра. К месту чрезвычайного происшествия прибыли медики. Пока данных о пострадавших при пожаре нет.

Полиция сообщила, что из горящего здания было выведено около 150 человек из-за сильного задымления. Причина пожара выясняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Чернигове загорелся мебельный цех. Огонь уничтожил кровлю цеха на площади около тысячи квадратных метров, четыре станка для изготовления мебели и материалы. К счастью, по время пожара никто их людей не пострадал.


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