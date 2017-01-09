В Китае дорогу укрыли яркими одеялами из-за сильных морозов

Об этом сообщает местное издание "Жэньминь Жибао".

Как отмечается, яркая дорога с хлопчатобумажными одеялами появилась в китайском Цзинане, провинция Шаньдун.

"Таким образом сохраняют бетон в тепле, что гарантирует прочность дороги в будущем, несмотря на низкую температуру воздуха, при которой идут работы", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Китае встревожены вероятной поддержкой Тайваня избранным президентом США Дональдом Трампом и продумывают "жесткие меры", призванные пресечь стремление острова к независимости.