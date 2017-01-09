01:00 09.01.2017 | Общество | Новости
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В Китае дорогу укрыли яркими одеялами из-за сильных морозов

В Китае разноцветными одеялами укрыли около 2000 квадратных метров дороги, которая находится в процессе строительства. Это сделали для того, чтобы бетон не разрушился из-за сильных морозов. 
 

В Китае дорогу укрыли яркими одеялами из-за сильных морозов

Об этом сообщает местное издание "Жэньминь Жибао".

Как отмечается, яркая дорога с хлопчатобумажными одеялами появилась в китайском Цзинане, провинция Шаньдун.

"Таким образом сохраняют бетон в тепле, что гарантирует прочность дороги в будущем, несмотря на низкую температуру воздуха, при которой идут работы", - говорится в сообщении. 

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее  в Китае встревожены вероятной поддержкой Тайваня избранным президентом США Дональдом Трампом и продумывают "жесткие меры", призванные пресечь стремление острова к независимости. 


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