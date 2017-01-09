В Харькове неизвестные стреляли в прохожих, полиция задержала гражданин

Инцидент произошел на улице Золочевской в одном из жилых домов. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова, прибыв на место происшествия, полиция установила номер квартиры, из окон которой раздавались выстрелы.

Позвонили в дверь, полицейские еще долго вели переговоры с хозяином квартиры, пытаясь уговорить его открыть дверь. Однако, во время переговоров мужчина выбросил из окна пневматическую винтовку.

Войдя в квартиру патрульные обнаружили четырех молодых людей, которые имели явные признаки алкогольного опьянения.

Полицейские задержали всех мужчин, а в квартире обнаружили предметы похожи на пули.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из домохозяйств Шевченковского района в Запорожье, между зятем и тестем возникла ссора. В результате один из мужчина убил другого. В результате ранения 42-летний мужчина умер.