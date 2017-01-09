В Харькове неизвестные стреляли в прохожих, полиция задержала гражданин

В понедельник, 9 января, во время патрулирования полицейские задержали мужчин, которые из своей квартиры стреляли в прохожих.
Инцидент произошел на улице Золочевской в одном из жилых домов. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова, прибыв на место происшествия, полиция установила номер квартиры, из окон которой раздавались выстрелы.
Позвонили в дверь, полицейские еще долго вели переговоры с хозяином квартиры, пытаясь уговорить его открыть дверь. Однако, во время переговоров мужчина выбросил из окна пневматическую винтовку.
Войдя в квартиру патрульные обнаружили четырех молодых людей, которые имели явные признаки алкогольного опьянения.
Полицейские задержали всех мужчин, а в квартире обнаружили предметы похожи на пули.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из домохозяйств Шевченковского района в Запорожье, между зятем и тестем возникла ссора. В результате один из мужчина убил другого. В результате ранения 42-летний мужчина умер.