23:49 09.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове неизвестные стреляли в прохожих, полиция задержала гражданин

В понедельник, 9 января, во время патрулирования полицейские задержали мужчин, которые из своей квартиры стреляли в прохожих.

В Харькове неизвестные стреляли в прохожих, полиция задержала гражданин

Инцидент произошел на улице Золочевской в одном из жилых домов. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова, прибыв на место происшествия, полиция установила номер квартиры, из окон которой раздавались выстрелы.

Позвонили в дверь, полицейские еще долго вели переговоры с хозяином квартиры, пытаясь уговорить его открыть дверь. Однако, во время переговоров мужчина выбросил из окна пневматическую винтовку.

Войдя в квартиру патрульные обнаружили четырех молодых людей, которые имели явные признаки алкогольного опьянения.

Полицейские задержали всех мужчин, а в квартире обнаружили предметы похожи на пули.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из домохозяйств Шевченковского района в Запорожье, между зятем и тестем возникла ссора. В результате один из мужчина убил другого. В результате ранения 42-летний мужчина умер.


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