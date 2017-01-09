11:05 09.01.2017 | Общество | Новости
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Стрип выступила с критикой Трампа на вручении премии "Золотой глобус"

На вручении премии "Золотой глобус" актриса Мерил Стрип раскритиковала новоизбранного президента США Дональда Трампа за его пародию журналиста с инвалидностью, не называя при этом имя главы страны.

Стрип выступила с критикой Трампа на вручении премии

Об этом передает Reuters.

"Это был момент, когда человек, желающий занять самое уважаемое место в стране, спародировал репортера с инвалидностью. Человек, который превосходит его в привилегиях, власти и возможности дать отпор. Этот инстинкт унижать, смоделированный кем-то на публичной платформе, кем-то властным, он проникает в наши жизни, потому что дает нам разрешение делать так же" - заявила актриса.

Также актриса отметила, что в этом году видела "много сильных выступлений", но это поразило ее и "осталось глубоко в сердце".

"Не потому, что оно было хорошим. Ничего хорошего в нем не было. Но оно было эффектным и сделало свою работу. Оно заставило аудиторию, на которую рассчитывали, смеяться и показывать зубы. Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы сидеть на самом уважаемом месте в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор", - добавила актриса.

Кроме того, М.Стрип также отметила, что этот момент "разбил ей сердце", так как "это было не кино, а реальная жизнь".

Как сообщал ранее "Ура-Информ", избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается ООН, изменится.


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