Снегопады в Украине: в трех областях движение на дорогах ограничено

Как сообщает в понедельник, 9 января, пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, по состоянию на восемь часов вечера проезд закрыт в Одесской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Так, по данным пресс-службы, в Хмельницкой области по дорогам местного значения сложно добраться к 18-ти населенным пунктам. В Николаевской – к девяти.

В то же время, в Одесской области на автодорогах ограничено движение всего транспорта. В частности, говорят в пресс-службе МВД, на трассе Кировоград – Платоново, Одесса –Мелитополь - Новоазовск, Одесса - Белгород-Днестровский – Монаши ограничено движение большегрузного автотранспорта.

Также пока в Одесской области остаются обесточенными четыре населенных пункта. Два из них – частично.

Но как сообщают в Министерстве инфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты в этих областях, работают в обычном режиме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодорогах государственного Ивано-Франковской области, а также регионального значения, пробок на данный момент не зафиксировано.