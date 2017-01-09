Олимпийская чемпионка женилась на подруге по команде

Об этом сообщает newsru.com.

Отметим, что бракосочетание состоялось в Претории, аккурат на 26-й день рождения Семени.

Кроме того, в мае 2015 года влюбленные заключили брак в местечке Га-Дикгале в ходе мероприятия, предусмотренного исключительно для гетеросексуальных браков.

"Спортивные успехи Кастер Семен однажды натолкнули специалистов на мысли о том, что она — гермафродит. В ходе расследования вопрос о действительной половой принадлежности спортсменки был закрыт. Кастер — женщина, несмотря на явное отсутствие женских черт в фигуре и внешности", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Гайтана не перестает давать новые поводы говорить о себе. Так, недавно сменившая образ знаменитость не на шутку заинтриговала своих поклонников фотографией в свадебном платье.