02:00 09.01.2017 | Общество | Новости
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Олимпийская чемпионка женилась на подруге по команде

Южноафриканская бегунья Кастер Семен, ставшая олимпийской чемпионкой в 2016 году в Рио-де-Жанейро, на днях официально женилась на свой возлюбленной Виолет Расебойе.
 

Олимпийская чемпионка женилась на подруге по команде

Об этом сообщает newsru.com.

Отметим, что бракосочетание состоялось в Претории, аккурат на 26-й день рождения Семени.

Кроме того, в мае 2015 года влюбленные заключили брак в местечке Га-Дикгале в ходе мероприятия, предусмотренного исключительно для гетеросексуальных браков.

"Спортивные успехи Кастер Семен однажды натолкнули специалистов на мысли о том, что она — гермафродит. В ходе расследования вопрос о действительной половой принадлежности спортсменки был закрыт. Кастер — женщина, несмотря на явное отсутствие женских черт в фигуре и внешности", - говорится  в сообщении.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Гайтана не перестает давать новые поводы говорить о себе. Так, недавно сменившая образ знаменитость не на шутку заинтриговала своих поклонников фотографией в свадебном платье.


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