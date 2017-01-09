19:28 09.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157524:mysnichenko

На Виннитчине 39 грузовиков из-за непогоды попали в пробку

В Гайсинском районе, что в Винницкой области, был ликвидирован затор, в который по причине непогоды попали 39 грузовых авто. 

На Виннитчине 39 грузовиков из-за непогоды попали в пробку

Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области. Так, девятого января в 7:00 в с. Кунка зафиксирован занос грузового авто, в результате чего дорога была заблокирована. На спуске и на подъеме возник затор из грузовиков. Гайсинские спасатели уже обратились к руководству РГА относительно привлечения дополнительных средств гражданской защиты.

К устранению последствий ЧП задействован тягач воинской части, при помощи которого на подъем было отбуксировано 39 грузовых автомобилей.

Как сообщал УРА-Информ, на дорогах Ивано-Франковщины движение восстановлено.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив