На Виннитчине 39 грузовиков из-за непогоды попали в пробку

Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области. Так, девятого января в 7:00 в с. Кунка зафиксирован занос грузового авто, в результате чего дорога была заблокирована. На спуске и на подъеме возник затор из грузовиков. Гайсинские спасатели уже обратились к руководству РГА относительно привлечения дополнительных средств гражданской защиты.

К устранению последствий ЧП задействован тягач воинской части, при помощи которого на подъем было отбуксировано 39 грузовых автомобилей.

Как сообщал УРА-Информ, на дорогах Ивано-Франковщины движение восстановлено.