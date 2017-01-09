На Виннитчине 39 грузовиков из-за непогоды попали в пробку

В Гайсинском районе, что в Винницкой области, был ликвидирован затор, в который по причине непогоды попали 39 грузовых авто.
Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области. Так, девятого января в 7:00 в с. Кунка зафиксирован занос грузового авто, в результате чего дорога была заблокирована. На спуске и на подъеме возник затор из грузовиков. Гайсинские спасатели уже обратились к руководству РГА относительно привлечения дополнительных средств гражданской защиты.
К устранению последствий ЧП задействован тягач воинской части, при помощи которого на подъем было отбуксировано 39 грузовых автомобилей.
Как сообщал УРА-Информ, на дорогах Ивано-Франковщины движение восстановлено.