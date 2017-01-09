13:14 09.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Виннитчине 20 авто освободили из заснеженных автодорог

За последние сутки спасатели Винницкой области освободили более 20 авто из заснеженных автодорог.

На Виннитчине 20 авто освободили из заснеженных автодорог

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в области. Согласно сообщению – восьмого января караул пожарно-спасательной части г. Бершадь выполнил выезд – с целью восстановления движения автотранспорта на трассе Бершадь - Голдашовка.

Прибыв на место, спасатели ГСЧС при помощи пожарного авто и троса из снежных заносов извлекли семь легковых авто, в которых находилось девять человек. На данный момент указанная трасса для проезда транспорта свободна.

Погребищенские спасатели за сутки вытащили из сугробов шесть легковых авто.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки в результате непогоды в Украине погибло восемь человек.


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