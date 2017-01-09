На Виннитчине 20 авто освободили из заснеженных автодорог

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в области. Согласно сообщению – восьмого января караул пожарно-спасательной части г. Бершадь выполнил выезд – с целью восстановления движения автотранспорта на трассе Бершадь - Голдашовка.

Прибыв на место, спасатели ГСЧС при помощи пожарного авто и троса из снежных заносов извлекли семь легковых авто, в которых находилось девять человек. На данный момент указанная трасса для проезда транспорта свободна.

Погребищенские спасатели за сутки вытащили из сугробов шесть легковых авто.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки в результате непогоды в Украине погибло восемь человек.