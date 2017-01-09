18:15 09.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157521:mysnichenko

На Львовщине установлен рекорд по массовому исполнению колядки

В городе на Дрогобиччине во Львовской области, на пл. Рынок установлен рекорд Украины по массовому исполнению коляды. 

На Львовщине установлен рекорд по массовому исполнению колядки

Так, на центральной площади исполнили 828 колядников одновременно. Об этом передает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

Колядовали известную колядку "Нова радість стала". Согласно данным пресс-службы горсовета, это - уже третий Сертификат реестра рекордов Украины для Дрогобыча. Первый был зарегистрирован еще в 2012 г. за "Большую гаивку" - с 5583 участниками. Второй рекорд- в 2016 г. получили акробаты Дрогобычской ДЮСШ- исполнив единственными в мире координационный элемент.

Как сообщал УРА-Информ, в столице прошло рождественское шествие.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив