На Львовщине установлен рекорд по массовому исполнению колядки

Так, на центральной площади исполнили 828 колядников одновременно. Об этом передает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

Колядовали известную колядку "Нова радість стала". Согласно данным пресс-службы горсовета, это - уже третий Сертификат реестра рекордов Украины для Дрогобыча. Первый был зарегистрирован еще в 2012 г. за "Большую гаивку" - с 5583 участниками. Второй рекорд- в 2016 г. получили акробаты Дрогобычской ДЮСШ- исполнив единственными в мире координационный элемент.

Как сообщал УРА-Информ, в столице прошло рождественское шествие.