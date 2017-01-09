Клыха этапируют в Челябинск, - Мосийчук

При этом местонахождение украинца Николая Карпюка пока неизвестно. Об этом сегодня на своей страничке в Facebook написал народный депутат Игорь Мосийчук.

По его словам он об этом только что узнал. Больного политзаключенного Кремль уже сейчас отправляет в Челябинск. Именно там, ни в чем не повинный украинец должен отбывать 20-летнее заключение, – написал политик, добавив, что Карпюк, которого этапировали из Грозного во Владимир для отбывания 22-летнего наказания еще месяц назад, до сих пор не прибыл к месту назначения. Его местонахождение сейчас неизвестно, - заверил Мосийчук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Николай Карпюк, незаконно осужденный в России, в понедельник, 5 декабря, был этапирован во Владимирскую область. Власти России направили его туда для дальнейшего отбывания наказания. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил адвокат Илья Новиков.