Движение на дорогах Ивано-Франковщины восстановлено

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области. Обращений людей, которые получили обморожения в пробках, не было зафиксировано. С 12:00 девятого января были сняты ограничения движения грузовых авто, а также тяжеловесного крупногабаритного транспорта - на таких автодорогах госзначения: Мукачево - Львов (предел Ивано-Франковской области), а также Татаров - Каменец-Подольский (от Татаров до с.Яблунив), и Долина -Хуст (Вишковский перевал).

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре намерены приобрести снегоуборочную технику.