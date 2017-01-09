17:35 09.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Движение на дорогах Ивано-Франковщины восстановлено

На автодорогах государственного, а также регионального значения, пробок на данный момент не зафиксировано.

Движение на дорогах Ивано-Франковщины восстановлено

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области. Обращений людей, которые получили обморожения в пробках, не было зафиксировано. С 12:00 девятого января были сняты ограничения движения грузовых авто, а также тяжеловесного крупногабаритного транспорта -  на таких автодорогах госзначения: Мукачево - Львов (предел Ивано-Франковской области), а также Татаров - Каменец-Подольский (от Татаров до с.Яблунив), и Долина -Хуст (Вишковский перевал).

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре намерены приобрести снегоуборочную технику.


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