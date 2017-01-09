Боевики продолжают нарушать режим тишины в зоне АТО

Как сообщает пресс-центр Антитеррористической операции на своей странице в социальной сети, до шести часов вечера было совершено 27 обстрелов.

Так, по данным штаба, Троицкое неоднократно обстреливали снайперы и минометы. По Новозвановке огонь вели из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов.

На луганском направлении – в районе населенного пункта Сизое боевики применили БМ-21 Град.

На мариупольском направлении боевики из 82-мм минометов обстреляли Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Чермалык, Павлополь и Широкино. По Широкино огонь вела и БМП противника.

На донецком направлении боевики стреляли по Зайцево, Авдеевке и Луганскому из минометов различных калибров. Из гранатометов вели огонь по Авдеевке и Опытному.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошлые сутки в зоне проведения АТО были ранены пятеро украинских силовиков.